Роналду пропустит ближайший матч сборной Португалии

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Роналду пропустит ближайший матч сборной Португалии

Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду пропустит ближайший матч сборной Португалии.

Как сообщает Record, 33-летний бомбардир не сыграет в поединке с Тунисом, который состоится 28 мая.

Дело в том, что Роналду не успеет подготовиться к этой игре, поскольку сегодня примет участие в финале Лиги Чемпионов.

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