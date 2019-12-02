Роналду пропустит церемонию вручения "Золотого мяча"

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Роналду пропустит церемонию вручения "Золотого мяча"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не будет присутствовать на церемонии вручения "Золотого мяча", которая состоится сегодня, 2 декабря, в Париже, передает Get French Football News.

По данным издания, вместо этого португалец намерен посетить гала-вечер Кальчо, который состоится в Милане.

Отметим, что на этой церемонии Роналду должен получить одну из наград.

Ранее сообщалось, что форвард "Барселоны" Лионель Месси вылетел в Париж на церемонию вручения "Золотого мяча" вместе с семьёй.

Сегодня Marca подтвердила, что Месси получит "Золотой мяч".

Месси ранее пять раз выигрывал "Золотой мяч", что является рекордом, который он делит с португальцем Криштиану Роналду.

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