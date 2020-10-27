Роналду пропустит матч Лиги Чемпионов с "Барселоной"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду не поможет своей команде в матче 2-го тура группового этапа с "Барселоной". Об этом пишут итальянские СМИ.

По данным источника, футболист снова сдал положительный тест на коронавирус. О болезни игрока стало известно 13 октября. С тех пор он находился на самоизоляции, однако третий тест подряд у португальца положительный результат.

Матч "Ювентус" - "Барселона" состоится в среду, 28 октября.

Не пропустите: "Локомотив" в домашнем матче проиграл "Баварии" в Лиге Чемпионов | http://soccernews.ru