Роналду пропустит матч против "Леганеса"

Теги реал мадридкриштиану роналдузинедин зиданлеганес

Роналду пропустит матч против "Леганеса"Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду пропустит завтрашний матч Ла Лиги, в котором его команда сыграет против "Леганеса".

Как информирует Marca, тренерский штаб "сливочных" решил предоставить своему 33-летнему бомбардиру отдых. Сегодня на своей пресс-конференции на это намекнул и наставник королевского клуба Зинедин Зидан.

В нынешнем сезоне Роналду забил 26 мячей и сделал 5 результативных передач в 30 матчах за "Реал".

Напомним, Роналду назвал руководству "Реала" форварда, которого бы он хотел видеть в команде.

комментарии
Фанат РМ

Дибил ты! Аж слюной захлебываешься от зависти, что Роналду такой крутой, а ты- бедолага,пустое место! Даже жаль тебя, это же надо. как ты бесишься, а "весь мир у его ног" (Роналду)!

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Flamenco

пенсионеру отдых в пансионате с Хари)))

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Flamenco

авторы басен про Бабу на льду! Вы полистайте календарь и посмотрите сколько матчей сыграла ваша невеста, а то у вас данные разнятся, и похоже у вас у всех 7 пятниц в неделю, как и у вашей бабы... кстати не забудьте переписать голы забитые Бенземой на Бабу, как это часто делают среаловские уебки

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