Роналду пропустит матч против "Леганеса"

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду пропустит завтрашний матч Ла Лиги, в котором его команда сыграет против "Леганеса".

Как информирует Marca, тренерский штаб "сливочных" решил предоставить своему 33-летнему бомбардиру отдых. Сегодня на своей пресс-конференции на это намекнул и наставник королевского клуба Зинедин Зидан.

В нынешнем сезоне Роналду забил 26 мячей и сделал 5 результативных передач в 30 матчах за "Реал".

Напомним, Роналду назвал руководству "Реала" форварда, которого бы он хотел видеть в команде.