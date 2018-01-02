Роналду пропустит матч против "Нумансии"

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Роналду пропустит матч против "Нумансии"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду пропустит ближайший матч своей команды против "Нумансии".

Как информирует Marca, 32-летний нападающий, вероятнее всего, не сыграет в четверг в первой игре 1/8 финала кубка Испании. Такое решение было принято тренерским штабом "сливочных" в согласовании с самим футболистом.

Напомним, в Англии в подписании Роналду заинтересованы два клуба. | soccernews.ru

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