Роналду пропустит матч с "Аталантой"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не поможет своей команде в матче 13-го тура Серии А против "Аталанты".

Тренерский штаб "старой синьоры" оставил португальца вне заявки на вышеуказанный поединок.

Ранее наставник "бьянконери" Маурицио Сарри заявил, что 34-летний форвард ещё не залечил повреждение.

Напомним, что матч "Аталанта" - "Ювентус" состоится в субботу, 23 ноября, в 17:00 по московскому времени.

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