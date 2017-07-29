Роналду пропустит матч с "Барселоной" в рамках Международного кубка чемпионов

Чарли Стиллитано, являющийся главой Relevent Sports, рассказал, что форвард "Реала" Криштиану Роналду пропустит игру с "Барселоной" в рамках Международного кубка чемпионов.

"К сожалению, личные обязательства не позволят Роналду быть в Майами. Он действительно хотел сыграть в этой игре. Это не тот случай, когда звездный футболист начал капризничать - он надеялся сыграть с "Барселоной". Роналду ждал до пятницы, чтобы принять окончательное решение на этот счет, но все-таки прилететь в Майами он не сможет.

Мистер Стивен Росс (основатель Relevent Sports) сделал все возможное, чтобы он смог принять участие в этой игре. Роналду потом заявил, что благодарен ему за это. Я разочарован тем, что его не будет: у нас есть две сильнейшие команды, но при этом нет одной суперзвезды" - приводит слова Стиллитано Miami Herald.

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