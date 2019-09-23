Роналду пропустит матч с "Брешией"

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Роналду пропустит матч с "Брешией"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду не сыграет в матче 5-го тура чемпионата Италии с "Брешией", сообщает официальный сайт клуба.

У футболиста диагностировано небольшое повреждение мышц бедра. В связи с этим он не попал в заявку туринского клуба.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" пять матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Матч "Брешия" - "Ювентус" состоится 24 сентября. Начало встречи в 22:00 мск.

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