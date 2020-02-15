Роналду пропустит матч с "Брешией"

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Роналду пропустит матч с "Брешией"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустит матч 24-го тура Серии А с "Брешией".

Лучший бомбардир туринцев не попал в заявку клуба на эту встречу, сообщается в твиттере команды.

При этом в состав команды вернулся защитник Джорджо Кьеллини, не выходивший на поле с августа 2019 года из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена.

Встреча команд состоится завтра, 16 февраля, на стадионе "Альянц Стэдиум".

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