Роналду пропустит матч с "Брешией"
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду пропустит матч 24-го тура Серии А с "Брешией".
Лучший бомбардир туринцев не попал в заявку клуба на эту встречу, сообщается в твиттере команды.
При этом в состав команды вернулся защитник Джорджо Кьеллини, не выходивший на поле с августа 2019 года из-за разрыва передней крестообразной связки правого колена.
Встреча команд состоится завтра, 16 февраля, на стадионе "Альянц Стэдиум".
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|Команда
|М
|О
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|Интер Милан
|23
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|3
|Лацио
|23
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|4
|Аталанта
|23
|42
|5
|Рома
|23
|39
|6
|Хеллас Верона
|23
|34
|7
|Болонья
|23
|33
|8
|Кальяри
|23
|32
|9
|Парма
|23
|32
|10
|Милан
|23
|32
|11
|Наполи
|23
|30
|12
|Сассуоло
|23
|29
|13
|Торино
|23
|27
|14
|Фиорентина
|23
|25
|15
|Удинезе
|23
|25
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|23
|23
|18
|Дженоа
|23
|19
|19
|Брешия
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|СПАЛ
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|15