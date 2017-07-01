Роналду пропустит матч с Мексикой
Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш сообщил, что Криштиану Роналду не сыграет с Мексикой.
"Я уже говорил о том, что у него семейные дела. Я знаю всех своих футболистов, знаю про их семьи. Криштиану сказал о рождении детей, мы его все поздравили. Он сказал, что готов играть на этом турнире, но ему пришлось уехать. Это очень важная веха в его жизни.
Мы не пробились в финал, президент федерации и я подумали, что можно отпустить человека, чтобы он побыл с детьми и семьей. Криштиану играл на Кубке очень самоотверженно.
У нас нет ни одного футболиста, на котором все строится. Всегда играет команда. Криштиану - отличный игрок, но команда привержена победе, мы стремимся к этому" - приводят слова Сантуша российские СМИ.
Читайте также: Роналду показал фото своих новорожденных детей. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
ПСЖ нацелился на Коутиньо
-
Сборные России и Бразилии проведут товарищеский матч
-
Ренату Санчеш извинился за выложенное в соцсетях видео
-
Халк рассказал кого будет поддерживать в финале Кубка Конфедераций
-
Фил Невилл: "Моуринью будет нацеливаться только на победу в АПЛ"
-
Жермен: "Если Мбаппе останется в "Монако“, то сделает правильный выбор"
-
"Бордо" интересуется хавбеком "Зенита" Хави Гарсией
-
Анчелотти прокомментировал назначение Саньоля своим ассистентом
-
"Рома" нацелилась на Лукаса Моуру
-
Мунир не хочет выступать за "Зенит"
-
Анчелотти: "Если у нас появится шанс заполучить Санчеса, клуб будет готов"
-
Пак Чи Сон: "Если Рэшфорд продолжит в том же духе, то сможет стать одним из лучших футболистов мира"
-
Горетцка: "Мы показали, что можем играть в хороший футбол"
-
Жардим: "Мбаппе знает как сильно мы хотим сохранить его"
-
Анчелотти: "Толиссо универсальный хавбек с отличным пасом"
-
Внимание, опрос! Выбираем самую горячую девушку июня
-
"Торино" интересуется Мехмеди
-
"Ювентус" не желает расставаться с Сандро
-
Аллегри рассказал, что не пытался удержать Погба в "Ювентусе"
-
Хавбек сборной Мексики Фабиан получил травму
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Португалия
|3
|7
|2
|Мексика
|3
|7
|3
|Россия
|3
|3
|4
|Новая Зеландия
|3
|0
|Группа B
|М
|О
|1
|Германия
|3
|7
|2
|Чили
|3
|5
|3
|Австралия
|3
|2
|4
|Камерун
|3
|1