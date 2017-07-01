Роналду пропустит матч с Мексикой

Наставник сборной Португалии Фернанду Сантуш сообщил, что Криштиану Роналду не сыграет с Мексикой.

"Я уже говорил о том, что у него семейные дела. Я знаю всех своих футболистов, знаю про их семьи. Криштиану сказал о рождении детей, мы его все поздравили. Он сказал, что готов играть на этом турнире, но ему пришлось уехать. Это очень важная веха в его жизни.

Мы не пробились в финал, президент федерации и я подумали, что можно отпустить человека, чтобы он побыл с детьми и семьей. Криштиану играл на Кубке очень самоотверженно.

У нас нет ни одного футболиста, на котором все строится. Всегда играет команда. Криштиану - отличный игрок, но команда привержена победе, мы стремимся к этому" - приводят слова Сантуша российские СМИ.

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