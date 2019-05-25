Роналду пропустит матч с "Сампдорией"

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду не поможет своей команде в матче заключительного тура Серии А против "Сампдории".

"Роналду пропустит игру, поскольку ему необходим отдых перед отправлением в расположение сборной Португалии. Мы решили, что будет лучше, если сыграют другие футболисты", - приводит слова наставника "старой синьоры" Массимилиано Аллегри Football Italia.

Матч "Сампдория" - "Ювентус" состоится в воскресенье в 19:00 по московскому времени.

В текущем сезоне 34-летний Роналду забил 28 голов и сделал 13 ассистов в 43 играх.

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