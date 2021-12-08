Роналду пропустит матч с "Янг Бойзом"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду не сыграет в матче Лиги Чемпионов против "Янг Бойза".

Наставник "МЮ" Ральф Рангник решил не включать 36-летнего португальца в заявку, так как команда уже обеспечила себе выход в плей-офф ЛЧ.

В текущем розыгрыше Лиги Чемпионов Роналду провел 5 игр, в которых забил 6 голов.

"МЮ" лидирует в своей группе, опережая "Вильярреал" на 3 очка.

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