Роналду пропустит матч "Ювентуса" с "Лечче"

"Ювентус" опубликовал список из 22 игроков, которые заявлены на матч 9-го тура Серии А с "Лечче". Об этом сообщается в твиттере туринцев.

Отметим, что в списке не оказалось форварда Криштиану Роналду. Скорее всего, 34-летнему португальцу, дали время отдохнуть.

Матч "Лечче" - "Ювентус" пройдет 26 октября на стадионе "Виа Дель Маре" и начнется в 16:00 (мск).

В этом сезоне Роналду участвовал в 7 матчах Серии А, отметившись 4 голами и 1 ассистом.

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