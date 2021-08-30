Роналду прошёл медобследование для "Манчестер Юнайтед"

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Роналду прошёл медобследование для "Манчестер Юнайтед"

Фото инстаграм Криштиану Роналду

Форвард Криштиану Роналду занимается документальным оформлением своего возвращения в "Манчестер Юнайтед".

Sky Sports сообщает, что 36-летний футболист уже прошёл медицинское обследование, предшествующее подписанию контракта.

Ожидается, что португалец заключит с "красными дьяволами" соглашение до июня 2023 года.

"МЮ" выкупил Роналду у "Ювентуса" за 15 миллионов евро + 8 миллионов в виде бонусов.

Не пропустите: Де Хеа отреагировал на возвращение Роналду в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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