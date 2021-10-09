Роналду просит "Манчестер Юнайтед" подписать форварда "Ювентуса"

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Роналду просит "Манчестер Юнайтед" подписать форварда "Ювентуса" Фото: инстаграм Кьезы

Нападающий "Ювентуса" Федерико Кьеза попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед".

Как сообщает Transfer News, о трансфере 23-летнего итальянца просит Криштиану Роналду, который выступал с ним в туринском клубе.

Отметим, что права на Кьезу принадлежат "Фиорентине". Трансферная стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.

В этом сезоне на счету Кьезы два гола и один ассист в 7 играх.

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