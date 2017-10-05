Роналду просит Переса выполнить два его требования

Ведущий форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду попросил президента своего клуба Флорентино Переса выполнить два его требования.

Так, по информации испанской прессы, португалец затребовал от руководства "сливочных" увеличить ему оклад до уровня самых высокооплачиваемых игроков планеты, коим стал Неймар (ПСЖ) и в ближайшее время станет Лионель Месси ("Барселона"), а также окончательно перевести его на позицию центрфорварда.

Напомним, Роналду не попал в пятерку лучших клубных бомбардиров 2017-го года. | soccernews.ru