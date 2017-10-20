Роналду просит "Реал" приобрести Рэшфорда

Форвард "Реала" Криштиану Роналду очень доволен игрой форварда "Манчестер Юнайтед" Маркуса Рэшфорда.

Как сообщает источник, футболист сборной Португалии дал совет президенту своего клуба Флорентино Пересу приобрести англичанина.

Роналду не сомневается в том, что Рэшфорд мог бы быть очень полезен для команды.

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