Роналду просит "Ювентус" купить его соотечественника

1 Теги барселонаювентускриштиану роналдуандре гомеш

Роналду просит "Ювентус" купить его соотечественникаПолузащитник "Барселоны" Андре Гомеш может стать игроком "Ювентуса".

Как сообщает Don Balon, на трансфере португальского футболиста настаивает новичок клуба нападающий Криштиану Роналду.

Роналду уверен, что Гомеш сможет вернуть свои лучшие кондиции, играя с ним в одной команде.

Ранее сообщалось, что Гомеш может перейти в "Челси" или "Тоттенхэм".

Читайте: "Ювентус" рассчитывает на помощь агента Роналду в еще одном дорогостоящем трансфере 

Комментарии
Kireman

Забирайте)) Ослабил Реал и поможет Барсе избавиться от балласта, красавчик)

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