Роналду просит "Ювентус" купить его соотечественника
Полузащитник "Барселоны" Андре Гомеш может стать игроком "Ювентуса".
Как сообщает Don Balon, на трансфере португальского футболиста настаивает новичок клуба нападающий Криштиану Роналду.
Роналду уверен, что Гомеш сможет вернуть свои лучшие кондиции, играя с ним в одной команде.
Ранее сообщалось, что Гомеш может перейти в "Челси" или "Тоттенхэм".
Читайте: "Ювентус" рассчитывает на помощь агента Роналду в еще одном дорогостоящем трансфере
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|38
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|Эйбар
|38
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|Реал Сосьедад
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|49
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|38
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|38
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|Алавес
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|Леванте
|38
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|Атлетик Бильбао
|38
|43
|17
|Леганес
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|38
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|Лас Пальмас
|38
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|20
|Малага
|38
|20