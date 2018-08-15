Роналду просит "Ювентус" подписать хавбека "Реала"

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Роналду просит "Ювентус" подписать хавбека "Реала"Новоиспеченный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду хочет видеть в своем клубе полузащитника мадридского "Реала" Тони Крооса.

Как информирует Football Espana, 33-летний бомбардир считает, что у "старой синьоры" есть шансы подписать немецкого хавбека ввиду смены наставника "сливочных". Португалец уже попросил свой клуб изучить возможность подписания его бывшего партнера по команде.

Напомним, Рамос считает, что уход Роналду не скажется на результатах "Реала". | soccernews.ru

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