Роналду против перехода Неймара в "Реал"

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Роналду против перехода Неймара в "Реал"

Нападающий "Реала" Криштиану Роналду не хочет, чтобы клуб покупал форварда ПСЖ Неймара, сообщают испанские СМИ.

По сведениям источника, португальский футболист считает, что приход Неймара может негативно повлиять на его статус лидера королевского клуба.

При этом Роналду хотел бы видеть в составе "сливочных" форварда "Ливерпуля" Мохамеда Салаха.

Не пропустите: Перес готов отказаться от подписания Неймара ради другого звездного приобретения. | http://soccernews.ru

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