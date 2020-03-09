Роналду провёл 1000-й матч в карьере

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Роналду провёл 1000-й матч в карьере

Воскресный матч против "Интера" стал юбилейным для ведущего форварда "Ювентуса" Криштиану Роналду.

Звёздный португалец провёл 1000-игру в карьере, выступая помимо "старой синьоры" за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал" и сборную Португалии.

В активе 35-летнего нападающего 725 забитых голов и 252 ассиста, то есть он делал 0,98 результативных действий за поединок.

Роналду сыграл 31 матч за "Спортинг", 292 - за "Манчестер Юнайтед", 438 - за "Реал", 75 - за "Ювентус", 164 - за сборную Португалии.

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