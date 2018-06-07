Роналду провел 150-й матч за сборную Португалии

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Роналду провел 150-й матч за сборную Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе в товарищеском матче против Алжира.

Этот поединок стал для него 150-м в футболке национальной команды. По этому показателю он превзошел иранца Али Даеи, а также сравнялся с легендарным немцем Лотаром Маттеусом. 

Больше него из европейских игроков за свою сборные сыграли только Серхио Рамос (Испания, 151), Мартин Рейм (Эстония, 157), Икер Касильяс (Испания, 167) и Джанлуиджи Буффон (Италия, 176). 

33-летний Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года и забил за нее 81 гол.

Не пропустите: Роналду принял твердое решение покинуть "Реал". | http://soccernews.ru

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