Роналду провел 150-й матч за сборную Португалии

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе в товарищеском матче против Алжира.

Этот поединок стал для него 150-м в футболке национальной команды. По этому показателю он превзошел иранца Али Даеи, а также сравнялся с легендарным немцем Лотаром Маттеусом.

Больше него из европейских игроков за свою сборные сыграли только Серхио Рамос (Испания, 151), Мартин Рейм (Эстония, 157), Икер Касильяс (Испания, 167) и Джанлуиджи Буффон (Италия, 176).

33-летний Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года и забил за нее 81 гол.

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