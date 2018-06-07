Роналду провел 150-й матч за сборную Португалии
Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду вышел в стартовом составе в товарищеском матче против Алжира.
Этот поединок стал для него 150-м в футболке национальной команды. По этому показателю он превзошел иранца Али Даеи, а также сравнялся с легендарным немцем Лотаром Маттеусом.
Больше него из европейских игроков за свою сборные сыграли только Серхио Рамос (Испания, 151), Мартин Рейм (Эстония, 157), Икер Касильяс (Испания, 167) и Джанлуиджи Буффон (Италия, 176).
33-летний Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года и забил за нее 81 гол.
Не пропустите: Роналду принял твердое решение покинуть "Реал". | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
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|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
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|51
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|Дешпортиво Чавес
|34
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|Маритиму
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|Боавишта
|34
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|Витория Гимарайнш
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|10
|КД Тондела
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|Портимоненсе
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|Белененсиш
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|Морейренсе ФК
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|Пасуш де Феррейра
|34
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|Эшторил
|34
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