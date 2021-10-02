Роналду провёл 200-й матч в АПЛ

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Роналду провёл 200-й матч в АПЛ

Фото твиттер "Манчестер Юнайтед"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду достиг отметки в 200 игр в английской Премьер-лиге.

Юбилейным для португальца стал сегодняшний матч против "Эвертона" (1:1), в котором он вышел на замену во втором тайме.

В 200 встречах звёздный форвард отличился 87 голами и 45 результативными передачами.

Напомним, что Роналду вернулся в "МЮ" в конце августа, а до этого выступал за "красных дьяволов" с 2003 по 2009 год.

Не пропустите: Роналду признан лучшим игроком "Манчестер Юнайтед" в сентябре. | http://soccernews.ru
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