Роналду провёл 900-й матч в карьере

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Роналду провёл 900-й матч в карьере

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду принял участие в товарищеском матче против национальной команды Египта.

Как сообщает Squawka, эта игра стала для 33-летнего форварда 900-й в профессиональной карьере.

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" провёл 31 матч за лиссабонский "Спортинг", 292 - за "Манчестер Юнайтед", 429 - за "Реал", 148 - за сборную Португалии. 

Стоит отметить, что в этих встречах Роналду отличился 647 голами.   

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