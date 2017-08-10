Роналду провел дополнительную тренировку сразу после матча с "МЮ"

Футболисты "Реала" Криштиану Роналду и Лукас Васкес провели дополнительную тренировку сразу после матча за Суперкубок УЕФА против "Манчестер Юнайтед" (2:1).

Как сообщает испанская пресса, оба футболиста остались на поле, в то время как команда отправилась в раздевалку праздновать победу.

Напомним, что Васкес и Роналду начали игру со скамейки запасных.

Отмечается, что Роналду надеется восстановить физические кондиции к предстоящей иге с "Барселоной", которая состоится 13 августа.

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