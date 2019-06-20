Роналду провел отпуск в Греции

Теги ювентускриштиану роналду

Роналду провел отпуск в Греции

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился фото со своего отдыха в Греции.

Португалец вместе с семьей снял виллу Methoni Royal, в которой одна ночь стоит 8 тысяч евро. Всего отпуск в Греции обошелся Роналду в 56 тысяч евро.

Отметим, что на вилле предоставляются услуги дворецкого, а также по желанию шеф-повара.

Видео-презентацию особняка вы можете посмотреть на видео.

Читайте также: Роналду устроил прогулку на вертолете с сыном и девушкой. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Рауль стал главным тренером "Кастильи"

Рауль стал главным тренером "Кастильи"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 38 90
2 Наполи Наполи 38 79
3 Аталанта Аталанта 38 69
4 Интер Милан Интер Милан 38 69
5 Милан Милан 38 68
6 Рома Рома 38 66
7 Торино Торино 38 63
8 Лацио Лацио 38 59
9 Сампдория Сампдория 38 53
10 Болонья Болонья 38 44
11 Сассуоло Сассуоло 38 43
12 Удинезе Удинезе 38 43
13 СПАЛ СПАЛ 38 42
14 Парма Парма 38 41
15 Кальяри Кальяри 38 41
16 Фиорентина Фиорентина 38 41
17 Дженоа Дженоа 38 38
18 Эмполи Эмполи 38 38
19 Фрозиноне Фрозиноне 38 25
20 Кьево Кьево 38 17
Полная таблица

топ-5 тегов