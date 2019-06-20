Роналду провел отпуск в Греции
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился фото со своего отдыха в Греции.
Португалец вместе с семьей снял виллу Methoni Royal, в которой одна ночь стоит 8 тысяч евро. Всего отпуск в Греции обошелся Роналду в 56 тысяч евро.
Отметим, что на вилле предоставляются услуги дворецкого, а также по желанию шеф-повара.
Видео-презентацию особняка вы можете посмотреть на видео.
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|38
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|Интер Милан
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|Болонья
|38
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|Удинезе
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|СПАЛ
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|38
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