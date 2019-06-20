Роналду провел отпуск в Греции

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду поделился фото со своего отдыха в Греции.

Португалец вместе с семьей снял виллу Methoni Royal, в которой одна ночь стоит 8 тысяч евро. Всего отпуск в Греции обошелся Роналду в 56 тысяч евро.

Отметим, что на вилле предоставляются услуги дворецкого, а также по желанию шеф-повара.

Видео-презентацию особняка вы можете посмотреть на видео.

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