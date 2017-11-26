Роналду провел переговоры о своем уходе из "Реала"

Теги реал мадридкриштиану роналду

Роналду провел переговоры о своем уходе из "Реала"Ведущий бомбардир мадридского "Реала" Криштиану Роналду провел переговоры о своем уходе из королевского клуба.

Как информирует испанская пресса, 32-летний форвард остался недоволен отношением к себе руководства "сливочных" сразу по нескольким вопросам - в нежелании подписывать новый контракт с увеличением ему оклада, в отсутствии должной поддержки в его судебных разбирательствах с судебными органами и поисках нового нападающего в команду. Ввиду этого португалец будет готов перебраться во французский ПСЖ, который уже вышел с ним на контакт.

Напомним, Роналду не забил в ворота "Малаги" 4 из 7 пенальти. | soccernews.ru

комментарии
зенит

Барсук если роналду в псж неймар будет в реале !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Алекс

С каждым годом его карьера будет катиться по наклонной,он не командный игрок ,в Реале это понимают и не будут его держать

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алексей

менять на Кавани

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Барсук

Перейдёт в ПСЖ - будет в тени Неймара

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