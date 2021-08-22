Роналду провел переговоры с тремя клубами

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Роналду провел переговоры с тремя клубами

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Жорже Мендеш, агент нападающего туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду, провел переговоры с тремя клубами, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, агент предложил услуги своего подопечного "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Реалу". Роналду надеется покинуть "Ювентус" до закрытия летнего трансферного окна.

36-летний Роналду выступает за "Ювентус" с 2018 года. Всего он провел за клуб  133 матча, забил 101 гол и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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