Роналду провёл первую после карантина тренировку с "Ювентусом"
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду возобновил тренировочный процесс на базе своего клуба.
Португалец впервые с марта позанимался вместе с командой. До этого 35-летний футболист около двух месяцев пробыл с семьей на острове Мадейра, а после возвращения в Италию две недели провёл на карантине.
Напомним, что рестарт Серии А ожидается 20 июня.
В текущем сезоне 35-летний Роналду сыграл 32 матча за "Ювентус", забил 25 голов и сделал 4 ассиста.
Не пропустите: Джорджина показала, как Роналду играет с детьми. | http://soccernews.ru
главное
-
ЦСКА предложил форварду "Оренбурга" Деспотовичу солидную зарплату
-
Чемпионства "Рубина" и "Лестера" вошли в рейтинг самых неожиданных в истории по версии Squawka
-
Названы имена футболистов "Динамо", заразившихся коронавирусом
-
Главные новости дня: 18 мая
-
"Локомотив" может купить вице-чемпиона мира-2018
Лента новостей
-
Источник сообщил о серьёзных финансовых проблемах у "Химок". Команда получила путёвку в РПЛ
-
Роберто Карлос назвал лучшего футболиста в истории
-
Плиев - после заражения коронавирусом: "Честно скажу, изначально я не верил в его существование"
-
Уткин объяснил, почему "Локомотив" поступил правильно, не продлив контракт с Сёминым
-
"Ювентус" отказал "Барселоне" в обмене Пьянича на Ракитича
-
Вернер готов перейти в "Интер"
-
1
Роналду провёл первую после карантина тренировку с "Ювентусом"
-
"Чертаново" посмеялся над решением досрочно завершить сезон ФНЛ
-
"Реал" может переманить 18-летнего игрока "Барселоны"
-
"Атлетико" стал девятым претендентом на защитника ПСЖ Курзава
-
Агент опроверг информацию о заражении Игбоуна коронавирусом
-
"Уфа" огласила результаты тестирования футболистов на коронавирус
-
Ещё два города подтвердили, что примут матчи Евро-2020
-
Хадсона-Одои арестовали по подозрению в изнасиловании
-
ЦСКА предложил форварду "Оренбурга" Деспотовичу солидную зарплату
-
Чемпионства "Рубина" и "Лестера" вошли в рейтинг самых неожиданных в истории по версии Squawka
-
Клуб МЛС отказался подписывать Бэйла
-
"Реал" даст Йовичу ещё один шанс проявить себя
-
"Ливерпуль" пытался купить Лероя Сане
-
Заразившийся коронавирусом Плиев рассказал о своём самочувствии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|25
|54
|4
|Аталанта
|25
|48
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|26
|36
|8
|Хеллас Верона
|25
|35
|9
|Парма
|25
|35
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Сассуоло
|25
|32
|12
|Кальяри
|25
|32
|13
|Фиорентина
|26
|30
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|25
|27
|16
|Сампдория
|25
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|26
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|26
|16