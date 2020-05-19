Роналду провёл первую после карантина тренировку с "Ювентусом"

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду возобновил тренировочный процесс на базе своего клуба.

Португалец впервые с марта позанимался вместе с командой. До этого 35-летний футболист около двух месяцев пробыл с семьей на острове Мадейра, а после возвращения в Италию две недели провёл на карантине.

Напомним, что рестарт Серии А ожидается 20 июня.

В текущем сезоне 35-летний Роналду сыграл 32 матча за "Ювентус", забил 25 голов и сделал 4 ассиста.

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