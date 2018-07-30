 Роналду провёл первую тренировку в "Ювентусе"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду провёл первую тренировку в туринской команде.

В понедельник утром 33-летний португалец прибыл в расположение "бьянконери" и прошёл тесты на физподготовку. После звёздный футболист занимался в зале.

Bentancur , Douglas Costa , Cuadrado , Dybala, Higuain e Cristiano Ronaldo : primo giorno di lavoro per i nazionali, tra JTC e JMedical! #ForzaJuve pic.twitter.com/3Ge2pugb6D — JuventusFC (@juventusfc) 30 июля 2018 г.

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