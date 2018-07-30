Роналду провёл первую тренировку в "Ювентусе"

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 Роналду провёл первую тренировку в "Ювентусе"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду провёл первую тренировку в туринской команде.

В понедельник утром 33-летний португалец прибыл в расположение "бьянконери" и прошёл тесты на физподготовку. После звёздный футболист занимался в зале.

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