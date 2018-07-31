Роналду провел первую тренировку в "Ювентусе"

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Роналду провел первую тренировку в "Ювентусе"Новоиспеченный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду провел первую тренировку со своей нынешней командой.

Сегодня 33-летний португалец работал вместе с другими партнерами по команде, которые принимали участие в Чемпионате Мира, на базе клуба.

Напомним, Дель Пьеро оценил важность перехода Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru

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