Роналду провел первую тренировку в "Ювентусе"

Новоиспеченный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду провел первую тренировку со своей нынешней командой.

Сегодня 33-летний португалец работал вместе с другими партнерами по команде, которые принимали участие в Чемпионате Мира, на базе клуба.

Напомним, Дель Пьеро оценил важность перехода Роналду в "Ювентус". | soccernews.ru