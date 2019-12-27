Роналду провёл совместную тренировку с теннисистом Джоковичем
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду потренировался в Дубае с известным теннисистом Новаком Джоковичем.
"Учу Новака Джоковича прыгать! Был рад увидеть тебя и вместе потренироваться, мой друг!" - написал португалец в инстаграме, прикрепив видео тренировки.
В текущем сезоне 34-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 21 матч, забил 12 голов и сделал 2 ассиста.
Джокович - вторая ракетка мира, победитель 16 турниров Большого шлема в одиночном разряде.
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