Роналду провёл совместную тренировку с теннисистом Джоковичем

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Роналду провёл совместную тренировку с теннисистом Джоковичем

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду потренировался в Дубае с известным теннисистом Новаком Джоковичем.

"Учу Новака Джоковича прыгать! Был рад увидеть тебя и вместе потренироваться, мой друг!" - написал португалец в инстаграме, прикрепив видео тренировки.

В текущем сезоне 34-летний Роналду сыграл за "Ювентус" 21 матч, забил 12 голов и сделал 2 ассиста.

Джокович - вторая ракетка мира, победитель 16 турниров Большого шлема в одиночном разряде.

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Комментарии

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lesnovsky

О-о!.. Школьник проснулся!!!... Но, блин, все равно креатива нет... Если гей помешан на спортзале, так пусть там и сидит все время... Пусть тренирует там Джоковича, Надаля, Федерера... А футболом не надо ему заниматься... Смешить людей - это в цирк,клоуном... Туда его сразу возьмут, без испытательного срока... И двое зрителей, как минимум, уже есть... Ты их знаешь... Да-а нет... Там аншлаги будут... Будет мячиками там своими " золотыми" жонглировать... Все равно им применения нет... Или яйцами... Тоже неплохо... Симеоне знает.. Хе-хе..

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"Смотрика ты.. На словесный понос тебя потянуло.. Уже больше десяти слов написал... Прогресс.. Но все равно, до Эллочки-людоедки тебе далеко.. Там словарный запас ограничивался 30-ю... До утра время есть написать что-то креативное... Учи русский, челдон, пока каникулы не закончились... Школу чай еще не закончил?... Алеша Сосновский... Кажется, так тебя кто-то отхаркивал..." Сдался ты,не потяненшь ты нас...

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lesnovsky

Таких труфалоссдино из баранов пусть тянет пастух... Он в кадре выше... И переоделся уже в лосины... Осталось ему аммулет свой знаменитый надеть... На голову... Подскажите ему... Забыл он однако...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Он тебя на расстоянии будет тянуть?Приезжай к нему,он тебя натянет...

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lesnovsky

Все правильно... Только делиться опытом с Джоковичем нужно было не в зале, а на футбольном поле в штрафной площадке... И прыгать там надо было не в верх, а вниз.... Ну, на худой конец, в бассейне... Там и нырять проще... Это мастерство не пропьешь...

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хей,Труфаллосдино,если ты пьяный прыгаешь в бассейн,то рон так делать не будет,он помешан на спортзале

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Шнюк
Шнюк

Труфаллосдино? Оригинально! Труфаллосдино из баранов - это звучит гордо! Хе-хе...

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