Роналду провёл тренировку на стадионе на Мадейре

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Роналду провёл тренировку на стадионе на Мадейре

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает поддерживать форму на острове Мадейра.

Как удалось зафиксировать журналистам, звёздный футболист во время карантина сумел потренироваться на местном стадионе.

Напомним, что 35-летний форвард уже месяц находится на родине, однако на следующей неделе ожидается его возвращение в Италию. 

В текущем сезоне Роналду забил 25 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах за "Ювентус".

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