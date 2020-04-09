Роналду провёл тренировку на стадионе на Мадейре

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает поддерживать форму на острове Мадейра.

Как удалось зафиксировать журналистам, звёздный футболист во время карантина сумел потренироваться на местном стадионе.

Cristiano Ronaldo training today at the Madeira stadium(CD Nacional stadium).



No days off for the GOAT pic.twitter.com/YPi9PhAS9c — B3 (@b3naldo7) April 9, 2020

Напомним, что 35-летний форвард уже месяц находится на родине, однако на следующей неделе ожидается его возвращение в Италию.

В текущем сезоне Роналду забил 25 голов и сделал 4 ассиста в 32 матчах за "Ювентус".

Не пропустите: Фонте: "Не удивлюсь, если Роналду вернётся в "Реал". | http://soccernews.ru