Роналду провёл тренировку на стадионе на Мадейре

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду продолжает поддерживать форму на острове Мадейра.

Как удалось зафиксировать журналистам, звёздный футболист во время карантина сумел потренироваться на местном стадионе.

Cristiano Ronaldo training today at the Madeira stadium(CD Nacional stadium).



No days off for the GOAT pic.twitter.com/YPi9PhAS9c