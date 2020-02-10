Роналду провел тренировку с помощью дочери

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Роналду провел тренировку с помощью дочери

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду показал, что он тренируется, даже вместе со своими детьми.

Форвард выложил в своем Twitter видео, как он качает пресс при помощи своей дочери.

"Никаких отговорок", - написал Роналду.

35-летний Роналду в текущем сезоне сыграл за "Ювентус" 28 матчей, забил 23 гола и сделал 3 ассиста. Его контракт с итальянским клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: На карнавале в Италии показали статую Роналду в образе бионического человека. | http://soccernews.ru 
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