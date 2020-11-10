Роналду провел тренировку вместе со сборной Португалии

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Роналду провел тренировку вместе со сборной Португалии

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду занимался в общей группе сборной Португалии.

"Рад вернуться домой", - написал футболист в твиттере.

Напомним, нападающий пропустил октябрьские матчи сборной из-за обнаружения у него коронавируса.

Завтра, 11 ноября, Португалия сыграет с Андоррой в товарищеском матче. 14 ноября команды сыграет с Францией, а 17-го - с Хорватией в рамках Лиги наций.

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