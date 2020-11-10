Роналду провел тренировку вместе со сборной Португалии
Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду занимался в общей группе сборной Португалии.
Feliz por estar de volta a casa! #todosportugal pic.twitter.com/e0ylgFrRuZ— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 10, 2020
"Рад вернуться домой", - написал футболист в твиттере.
Напомним, нападающий пропустил октябрьские матчи сборной из-за обнаружения у него коронавируса.
Завтра, 11 ноября, Португалия сыграет с Андоррой в товарищеском матче. 14 ноября команды сыграет с Францией, а 17-го - с Хорватией в рамках Лиги наций.
А еще: В ПСЖ подтвердили интерес к Роналду| http://soccernews.ru
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