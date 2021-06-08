Роналду провел встречу с новым главным тренером "Ювентуса"
Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду провел встречу с новым главным тренером туринского клуба Массимилиано Аллегри, сообщает ESPN.
По сведениям источника, на встрече обсуждалось будущее форварда в команде. При этом агент Роналду по-прежнему ищет ему варианты в других клубах.
В минувшем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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|26
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|4
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|26
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|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17