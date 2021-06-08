Роналду провел встречу с новым главным тренером "Ювентуса"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду провел встречу с новым главным тренером туринского клуба Массимилиано Аллегри, сообщает ESPN.

По сведениям источника, на встрече обсуждалось будущее форварда в команде. При этом агент Роналду по-прежнему ищет ему варианты в других клубах.

В минувшем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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