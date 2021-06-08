Роналду провел встречу с новым главным тренером "Ювентуса"

2 Теги ювентускриштиану роналдумассимилиано аллегри

Роналду провел встречу с новым главным тренером "Ювентуса"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду провел встречу с новым главным тренером туринского клуба Массимилиано Аллегри, сообщает ESPN.

По сведениям источника, на встрече обсуждалось будущее форварда в команде. При этом агент Роналду по-прежнему ищет ему варианты в других клубах.

В минувшем сезоне 36-летний Роналду провел за "Ювентус" 44 матча во всех турнирах, забил 36 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Ювентус" выбрал трёх кандидатов на замену Роналду. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Карыч
Карыч

Второгодник Дима; "Трухоявое заднепроводное полено никому и даром не нужно )_)

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Комментарий появился одновременно с новостью.Как так?Загадка ... Но ты всё равно молодчина!Заднеприводная ... Хе-хе ...

Ответить

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Мбаппе озвучил ПСЖ условие для продления контракта

Мбаппе озвучил ПСЖ условие для продления контракта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов