Роналду провёл юбилейный матч за "Манчестер Юнайтед"

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Роналду провёл юбилейный матч за "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Нападающий Криштиану Роналду достиг отметки в 300 сыгранных встреч в составе "Манчестер Юнайтед".

Юбилейным для звёздного футболиста стал матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Аталанты" (3:2).

В 300 матчах португалец забил 124 гола и сделал 69 ассистов.

Роналду выступал за "МЮ" с 2003 по 2009 год, в августе 2021-го вернулся в клуб после 12 сезонов в "Реале" и "Ювентусе".

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