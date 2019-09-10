Роналду проводит 160-й матч за сборную Португалии

1 Теги криштиану роналдупортугалия

Роналду проводит 160-й матч за сборную Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду в старте на матч отборочного турнира Евро-2020 с Литвой.

Для нападающего это 160-я игра за национальную команду. В Португалии по данному показателю он является лидером. На втором месте Луиш Фигу, у него 127 матчей.

В мире по этому показателю Роналду занимает 16 место. В Европе - 5-е.

Мировым рекордсменом по играм за сборную является Ахмед Хассан из сборной Египта (184).

А еще: Матич познакомил сына с Роналду после матча Сербия - Португалия| http://soccernews.ru
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