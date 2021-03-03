Роналду проводит 600-й матч в национальных первенствах

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду сегодня вышел на поле в стартовом составе в матче 25 тура итальянской Серии А против "Специи". Эта встреча стала для 36-летнего португальца 600-й в национальных чемпионатах, сообщает Goal.

6️⃣0️⃣0️⃣ league games for Cristiano Ronaldo



2️⃣7️⃣ Sporting CP

1️⃣9️⃣6️⃣ Man Utd

2️⃣9️⃣2️⃣ Real Madrid

8️⃣5️⃣ Juventus pic.twitter.com/ZKXTTwPuv1 — Goal (@goal) March 2, 2021

В активе нападающего 85 матчей за "Ювентус" в Серии А, 292 игры за "Реал" в Ла Лиге, 196 встреч за "Манчестер Юнайтед" в АПЛ и 27 матчей за "Спортинг" в чемпионате Португалии.