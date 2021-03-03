Роналду проводит 600-й матч в национальных первенствах

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Роналду проводит 600-й матч в национальных первенствахФорвард "Ювентуса" Криштиану Роналду сегодня вышел на поле в стартовом составе в матче 25 тура итальянской Серии А против "Специи". Эта встреча стала для 36-летнего португальца 600-й в национальных чемпионатах, сообщает Goal.

В активе нападающего 85 матчей за "Ювентус" в Серии А, 292 игры за "Реал" в Ла Лиге, 196 встреч за "Манчестер Юнайтед" в АПЛ и 27 матчей за "Спортинг" в чемпионате Португалии.

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