Роналду проводит мастер-классы в Китае

Новоиспеченный форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду во время своего отпуска отправился в Китай. В Поднебесной 33-летний португалец занимается продвижением своего бренда CR7 и проводит мастер-классы для местных детей.

Напомним, исследование показало, что у Роналду - тело 20-летнего футболиста. | soccernews.ru