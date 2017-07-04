Роналду проводит отпуск на Ибице с одним из своих друзей

Форвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду проводит свой отпуск на Ибице вместе со своим давним другом - защитником "Шеффилда" Хосе Семеду.

Фото с отдыха португальский бомбардир опубликовал в своем инстаграме:

Предположительно вместе с ним на Ибице находятся его старший сын Криштиану, а также новорожденные двойнята Матео и Ева.

Напомним, Навас высказался о возможном уходе Роналду. | soccernews.ru