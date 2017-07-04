Роналду проводит отпуск на Ибице с одним из своих друзей

Теги криштиану роналду

Роналду проводит отпуск на Ибице с одним из своих друзейФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду проводит свой отпуск на Ибице вместе со своим давним другом - защитником "Шеффилда" Хосе Семеду.

Фото с отдыха португальский бомбардир опубликовал в своем инстаграме:

Предположительно вместе с ним на Ибице находятся его старший сын Криштиану, а также новорожденные двойнята Матео и Ева.

Напомним, Навас высказался о возможном уходе Роналду. | soccernews.ru

комментарии
Гараж Удоев

латентные гомосеки, ваш выход)

Ответить
Strateg

Бадру будет обидно

Ответить

опрос

Кто выиграет Кубок Конфедераций?
Все опросы

главное

Самые ожидаемые трансферы лета 2017

Самые ожидаемые трансферы лета 2017

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид 38 93
2 Барселона 38 90
3 Атлетико Мадрид 38 78
4 Севилья 38 72
5 Вильярреал 38 67
6 Реал Сосьедад 38 64
7 Атлетик Бильбао 38 63
8 Эспаньол 38 56
9 Алавес 38 55
10 Эйбар 38 54
11 Малага 38 46
12 Валенсия 38 46
13 Сельта Виго 38 45
14 Лас Пальмас 38 39
15 Бетис 38 39
16 Депортиво Ла-Корунья 38 36
17 Леганес 38 35
18 Спортинг Хихон 38 31
19 Осасуна 38 22
20 Гранада 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов