Роналду проводит отпуск вместе со своей подругой

Теги криштиану роналду

Роналду проводит отпуск вместе со своей подругойФорвард мадридского "Реала" Криштиану Роналду был замечен во время своего отпуска вместе со своей подругой Джорджиной Родригес.

Напомним, Роналду определился со своим будущим. | soccernews.ru

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она явно в положении, вопрос от кого?

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