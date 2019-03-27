Роналду пройдет медицинское обследование в Барселоне
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прибыл в Барселону для прохождения медицинского обследования, сообщает RAC1.
По сведениям издания, футболист хочет получить дополнительную информацию о своей травме, которую он получил в матче 2-го тура квалификации чемпионата Европы-2020 с Сербией (1:1). В той встрече форвард был вынужден покинуть поле на 30-й минуте.
После этого клуб сообщил, что у португальца незначительное повреждение бедра. При этом, сроки его восстановления не называются.
В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 36 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
Не пропустите: Роналду назвал примерные сроки своего восстановления после травмы. | http://soccernews.ru
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