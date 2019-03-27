Роналду пройдет медицинское обследование в Барселоне

Теги ювентускриштиану роналдутравмы

Роналду пройдет медицинское обследование в Барселоне
Португальский нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду прибыл в Барселону для прохождения медицинского обследования, сообщает RAC1.

По сведениям издания, футболист хочет получить дополнительную информацию о своей травме, которую он получил в матче 2-го тура квалификации чемпионата Европы-2020 с Сербией (1:1). В той встрече форвард был вынужден покинуть поле на 30-й минуте. 

После этого клуб сообщил, что у португальца незначительное повреждение бедра. При этом, сроки его восстановления не называются.

В нынешнем сезоне 34-летний Роналду провел за "Ювентус" 36 матчей во всех турнирах, забил 24 гола и отдал 12 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Роналду назвал примерные сроки своего восстановления после травмы. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Эрнандес летом перейдет в "Баварию"

Официально: Эрнандес летом перейдет в "Баварию"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 28 75
2 Наполи Наполи 28 60
3 Интер Милан Интер Милан 28 53
4 Милан Милан 28 51
5 Рома Рома 28 47
6 Лацио Лацио 27 45
7 Аталанта Аталанта 28 45
8 Торино Торино 28 44
9 Сампдория Сампдория 28 42
10 Фиорентина Фиорентина 28 37
11 Парма Парма 28 33
12 Дженоа Дженоа 28 33
13 Сассуоло Сассуоло 28 32
14 Кальяри Кальяри 28 30
15 СПАЛ СПАЛ 28 26
16 Удинезе Удинезе 27 25
17 Эмполи Эмполи 28 25
18 Болонья Болонья 28 24
19 Фрозиноне Фрозиноне 28 17
20 Кьево Кьево 28 11
Полная таблица

топ-5 тегов