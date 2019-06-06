Роналду: "Рад был помочь Португалии выйти в финал Лиги наций!"

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Роналду: "Рад был помочь Португалии выйти в финал Лиги наций!"

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал в инстаграме победный матч со Швейцарией (3:1) в рамках полуфинала Лиги наций.

В этой встрече португалец оформил хет-трик.

"Я был очень рад помочь Португалии выйти в финал Лиги наций! Поздравляю, ребята. Всем фанатам спасибо за потрясающую поддержку", - сказал Роналду. 

Ранее сообщалось, что УЕФА назвал Роналду лучшим игроком матча Португалия - Швейцария.

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