Роналду расцеловал Буффона после четвертьфинального матча ЛЧ

Теги джанлуиджи буффонкриштиану роналдуреал мадридювентус

Роналду расцеловал Буффона после четвертьфинального матча ЛЧПосле ответного матча 1/4 финала Лиги Чемпионов лидер "Реала" Криштиану Роналду обнял и поцеловал голкипера "Ювентуса" Джанлуиджи Буффона.

Португалец позвал голкипера, когда тот давал интервью после матча.

Не пропустите: Буффон подвел итог двухматчевому противостоянию с "Реалом". | soccernews.ru

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