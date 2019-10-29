Роналду раскритиковал "Локомотив" за матч Лиги Чемпионов
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду подверг критике московский "Локомотив" за матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов, в котором туринский клуб одержал победу со счетом 2:1.
"Локомотив" играл в футбол, а вместо этого припарковал автобус возле ворот. Нам было сложно забить, я расстроился, что не сумел отличиться. Впрочем, главное, что команда выиграла.
Я успокоился в раздевался. Потом я поужинал с друзьями, приехал домой и в 4 утра лег спать. В 10 я проснулся, перекусил и в 11 пошел в тренажерный зал. Такая дисциплина позволяет оставаться на вершине на протяжении 15 лет", - приводит слова Роналду France Football.
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