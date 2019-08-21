Роналду раскритиковал современный трансферный рынок

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Роналду раскритиковал современный трансферный рынок

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выразил недовольство ситуацией на футбольном трансферном рынке.

По мнению 34-летнего португальца, сейчас цены на игроков не соответствуют уровню их мастерства.

"Как делать расчёты в современном футболе, если главным критерием выбора игрока становится его потенциал. Футбольная индустрия стала другой. Сейчас любой футболист стоит 100 миллионов, даже ничего не показывая. Понимаю, что в футболе стало больше денег. Мы должны уважать реалии. Но теперь даже вратарь или защитник могут стоить по 70-80 миллионов. Я с этим не согласен", - приводит слова Роналду Marca.

Напомним, что прошлым летом "Ювентус" купил звёздного форварда у мадридского "Реала" за рекордные 117 миллионов евро.

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