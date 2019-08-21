Роналду раскритиковал современный трансферный рынок
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду выразил недовольство ситуацией на футбольном трансферном рынке.
По мнению 34-летнего португальца, сейчас цены на игроков не соответствуют уровню их мастерства.
"Как делать расчёты в современном футболе, если главным критерием выбора игрока становится его потенциал. Футбольная индустрия стала другой. Сейчас любой футболист стоит 100 миллионов, даже ничего не показывая. Понимаю, что в футболе стало больше денег. Мы должны уважать реалии. Но теперь даже вратарь или защитник могут стоить по 70-80 миллионов. Я с этим не согласен", - приводит слова Роналду Marca.
Напомним, что прошлым летом "Ювентус" купил звёздного форварда у мадридского "Реала" за рекордные 117 миллионов евро.
Не пропустите: Роналду признает выплату денег Майорге, но отрицает обвинения в изнасиловании. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|90
|2
|Наполи
|38
|79
|3
|Аталанта
|38
|69
|4
|Интер Милан
|38
|69
|5
|Милан
|38
|68
|6
|Рома
|38
|66
|7
|Торино
|38
|63
|8
|Лацио
|38
|59
|9
|Сампдория
|38
|53
|10
|Болонья
|38
|44
|11
|Сассуоло
|38
|43
|12
|Удинезе
|38
|43
|13
|СПАЛ
|38
|42
|14
|Парма
|38
|41
|15
|Кальяри
|38
|41
|16
|Фиорентина
|38
|41
|17
|Дженоа
|38
|38
|18
|Эмполи
|38
|38
|19
|Фрозиноне
|38
|25
|20
|Кьево
|38
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