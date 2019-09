Роналду расплакался во время интервью из-за воспоминаний об умершем отце

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду дал интервью в эфире программы Good Morning Britain.

В ходе общения с журналистом звёздный футболист расплакался. Это произошло, когда речь зашла о его умершем отце. Португальцу показали речь его папы.

"Я стал лучшим в мире, а мой отец не видел этого. Он не видел, как я получаю награды. Моя семья видела, мама видела, братья, даже мой старший сын, но отец не видел ничего. Я никогда не видел эти кадры. Невероятно. Каково слышать, как отец говорит о гордости за достижения своего сына? Это много значит.

Я думал, что интервью будет забавным, но никак не ожидал, что буду плакать. У меня должны быть эти фотографии, чтобы показать семье. Я и правда не знаю своего отца на сто процентов. Никогда не общался с ним как с нормальным собеседником. Это было трудно", - сказал Роналду.

‘He doesn’t see me receive awards.’



In an emotional interview, @Cristiano breaks down in tears over the loss of his late father and the fact that he never got to witness his son's success.



Watch the full interview on @ITV on Tuesday at 9pm.@piersmorgan | #GMB pic.twitter.com/LybbJn31VR