Роналду рассчитается с налогами в Испании

Нападающий Криштиану Роналду заявил о планах закрыть дело о налоговых нарушениях в Испании перед переездом в Италию.

Португалец намерен заплатить 18,8 миллиона евро за нарушения на сумму 14,7 миллиона.

Этим летом звездный футболист перешел из "Реала" в "Ювентус".

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