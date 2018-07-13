Роналду рассчитается с налогами в Испании

Теги реал мадридювентускриштиану роналду

Роналду рассчитается с налогами в ИспанииНападающий Криштиану Роналду заявил о планах закрыть дело о налоговых нарушениях в Испании перед переездом в Италию.

Португалец намерен заплатить 18,8 миллиона евро за нарушения на сумму 14,7 миллиона.

Этим летом звездный футболист перешел из "Реала" в "Ювентус".

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