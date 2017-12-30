Роналду рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

Теги криштиану роналду

Роналду рассказал, чем будет заниматься после завершения карьерыПятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду рассказал, чем будет заниматься после завершения своей карьеры игрока.

"Сейчас я просто сосредоточен на том, что делаю, хотя знаю, что рано или поздно придет время уйти из футбола. Моя жизнь после завершения карьеры будет прекрасна, я в этом уверен. Я не говорю о деньгах, я буду жить ради удовольствия. Я хотел бы попробовать снимать фильмы. Но у меня также есть сеть гостиниц, спортивные залы, собственная линия одежды с "Nike"... Я вижу себя бизнесменом", - цитирует 32-летнего нападающего Marca.

Напомним, Мбаппе сранвил Роналду с Неймаром. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"

В последний день года "Кристал Пэлас" попытается удивить "Манчестер Сити"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
Полная таблица

топ-5 тегов