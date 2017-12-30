Роналду рассказал, чем будет заниматься после завершения карьеры

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" Криштиану Роналду рассказал, чем будет заниматься после завершения своей карьеры игрока.

"Сейчас я просто сосредоточен на том, что делаю, хотя знаю, что рано или поздно придет время уйти из футбола. Моя жизнь после завершения карьеры будет прекрасна, я в этом уверен. Я не говорю о деньгах, я буду жить ради удовольствия. Я хотел бы попробовать снимать фильмы. Но у меня также есть сеть гостиниц, спортивные залы, собственная линия одежды с "Nike"... Я вижу себя бизнесменом", - цитирует 32-летнего нападающего Marca.

Напомним, Мбаппе сранвил Роналду с Неймаром. | soccernews.ru